Подозреваемый в убийстве мужчина задержан на крымской границе

При осуществлении государственного контроля в пункте пропуска «Армянск» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым среди общего пассажиропотока выявлен гражданин Украины 1985 г.р., личностью которого интересуются правоохранительные органы. Он подозревается в совершении убийства на территории Крыма.

Другой случай: на том же пропускном пункте задержан гражданин Украины 1991 г.р., который находился в межгосударственном розыске. Мужчина осужден на территории Республики Молдова за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. До вынесения приговора молодой человек находился под подпиской о невыезде.

Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска.

В течение первого полугодия 2019 года сотрудниками Управления в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 30 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.