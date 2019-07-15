Подозреваемый в убийстве мужчина задержан на крымской границе
Гражданин, объявленный в федеральный розыск, задержан в пункте пропуска «Армянск».
При осуществлении государственного контроля в пункте пропуска «Армянск» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым среди общего пассажиропотока выявлен гражданин Украины 1985 г.р., личностью которого интересуются правоохранительные органы. Он подозревается в совершении убийства на территории Крыма.
Другой случай: на том же пропускном пункте задержан гражданин Украины 1991 г.р., который находился в межгосударственном розыске. Мужчина осужден на территории Республики Молдова за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. До вынесения приговора молодой человек находился под подпиской о невыезде.
Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска.
В течение первого полугодия 2019 года сотрудниками Управления в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 30 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск.