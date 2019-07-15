Опять спасали отдыхающих

За неделю с 8 по 14 июля в Севастополе спасли на мере и в горах троих отдыхающих.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 15 июля сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

По его информации, спасать пришлось двоих взрослых и шестилетнего ребенка. Последнему стало плоха на пляже, и спасатели перевезли мальчика на базу отдыха в Балаклаве.

Двое других — житель Москвы 1990 года рождения и севастополец 1979 года рождения — 12 июля были эвакуированы спасателями с труднодоступной скалы в районе мыса Фиолент.

По словам А.Веселкова, самостоятельно они не смогли добраться до берега.