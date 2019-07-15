Обсудили механизм взаимного освобождения граждан РФ и Украины

Омбудсмены Украины и России обсудили механизм взаимного освобождения граждан двух стран. Об этом сообщила в понедельник, 15 июля, Людмила Денисова по итогам встречи с Татьяной Москальковой в Киеве.

«Я хотела бы уточнить, что мы обсудили механизм возвращения граждан Украины, которые находятся на территории России и в Крыму, и механизм освобождения граждан РФ, которые удерживаются в местах лишения свободы на Украине», — сказала украинский омбудсмен на совместной пресс-конференции.

В этой связи обмудсмены договорились продолжить работу во вторник, но уже в Москве, сообщает ТАСС.

«Мы говорим о том, что нам надо передать друг другу списки наших граждан, — сообщила Л.Денисова. — Мы проведем верификацию этих списков граждан, которые удерживаются на территориях двух стран, и будем проводить новые встречи для выработки механизмов их возвращения. Договорились завтра обменяться списками».

Т.Москалькова в свою очередь уточнила, что стороны намерены «провести полную ревизию этих списков».

«За год, который прошел с момента обмена прежними списками, произошли изменения, — пояснила она. — И мы сегодня предварительную работу по этим спискам провели». Она добавила, что 16 июля в Москве эта работа будет продолжена.

По словам Л.Денисовой, на встрече также обсуждалась «возможность решения гуманитарных вопросов в отношении обеспечения отдельных граждан, которые находятся в местах лишения свободы, медицинской помощью». В частности, по ее словам, речь идет о допуске к ним независимых докторов. В этой связи Т.Москалькова уточнила, что стороны наметили план действий по оказанию удерживаемым лицам возможности привлечения независимых врачей.