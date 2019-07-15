На время строительства для инфекционной больницы хотят соорудить модульную времянку

Об этом стало известно во время рассмотрения депутатами изменений в трехлетний бюджет Севастополя. Модульный комплекс (временная замена инфекционной больницы для самых тяжелых больных) планируется разместить на территории больницы №9 в Балаклаве.

На время его строительства пациенты инфекционной больницы будут размещаться по различным лечебным учреждениям, в том числе и крымским. Об этом сообщил заместитель директора Департамента финансов Михаил Ноздряков со ссылкой на Департамент здравоохранения.

На строительство модульной времянки хотят потратить 300 млн рублей за два года — в 2019-м и 2020-м. Основное строительство должно развернуться в следующем году.

Часть депутатов высказались резко против такой идеи распределения государственных средств. Тем более, что срок строительства капитальной инфекционной больницы по адресу старой — на ул.Коммунистической, 40, — определен на конец 21-го года. Времянка за 300 млн рублей, таким образом, нужна только на год.