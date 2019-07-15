Михаил Развожаев намерен проводить заседания в правительстве более динамично

— Далее будем двигаться по настройке работ. Екатерина Борисовна, ну вы теперь традиционно с нами будете по понедельникам? — обратился он в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 15 июля к председателю Законодательного собрания Екатерине Алтабаевой.

В этот день он отказался от проведения заседания правительства, сообщив, что ему необходимо дополнительное время, чтобы ознакомиться с проектами нормативных актов, которые были разработаны к заседанию.

М.Развожаев также распорядился собрать заседание правительства во второй половине недели, после чего обещал вернуться к традиционной форме работы.

Напомним, что до некоторых пор по понедельникам в правительстве Севастополя проводилось аппаратное совещание, а по четвергам — заседание правительства. Потом было решено соединить оба этих мероприятия и проводить его по понедельникам.