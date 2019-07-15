Изменения в трехлетний бюджет приняли в первом чтении

Объем городской казны в 2019 году увеличивается более чем на 4 млрд рублей. При этом на 6 миллиардов вырастет и количество расходов.

Это связано с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также объемом безвозмездных поступлений (федеральных субсидий и траншей).

Докладчик по вопросу, заместитель директора Департамента финансов Михаил Ноздряков рассказал, как бы различные департаменты и управления правительства Севастополя хотели распределить средства.

Большинство предложений депутатам Законодательного собрания не понравились.

Критике подверглось значительное увеличение финансирования ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», которое М.Ноздряков не смог обосновать. А также траты на модульную временную инфекционку в Балаклаве, 10 миллионов на проекты межевания и планировки территории у горы Гасфорта, увеличение финансирования государственной телекомпании (бывший «Икс»), выделение средств на исполнение судебных решений и другие.

Тем не менее, проект закона об изменениях в бюджет 2019-2021 годов принят в первом чтении. В течение недели в него можно вносить правки.