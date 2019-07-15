День рыбака с привкусом ностальгии

В Севастополе 14 июля традиционно отметили День рыбака. Праздник состоялся на площади перед зданием ДКР, которому недавно вернули историческое название.

Как известно, этот праздник профессиональных работников рыбной отрасли традиционно отмечается во второе воскресенье июля с 1965 года. Правда, теперь он превратился в ностальгическое воспоминание о былой мощи рыбопромыслового флота, некогда составлявшем гордость Севастополя и всей страны.

На территории Гагаринского района и теперь располагаются офисы предприятий «Югрыбхолодфлот» и «Атлантика», которые в советское время были градообразующими. На берегу и в составе экипажей рыбопромысловых судов трудились тысячи севастопольцев, и именно для них проводился праздник День рыбака. Отмечать его приходили целыми семьями — от видавших виды капитанов до молодых матросов.

Это был особый и ожидаемый день, когда с холодильных складов предприятий доставали запасы дефицитной океанской рыбы, выловленной все теми же моряками, и продавали по ценам, значительно ниже магазинных. К сожалению, все это давно ушло в прошлое. Остались разве что воспоминания о былой славе и профессиональной гордости.

Большинство присутствующих на площади перед ДКР пришли просто потусоваться с друзьями, послушать концерт с участием оркестра Национальной гвардии РФ и отведать традиционной бесплатной ухи.

В последние годы к полевой кухне за пластиковой тарелкой праздничной ухи выстраиваются очереди в несколько рядов — возможно, из-за того, что, по заверениям поваров, ее готовят по особому «царскому рецепту» из четырех видов рыбы.

Из прочих развлечений севастопольцам предлагали изделия народных промыслов вперемешку с сувенирной продукцией китайского производства.

Нет, рыба тоже была, но, в основном, как повод вспомнить о былом ее разнообразии и дешевизне.