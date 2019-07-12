Задержана подозреваемая в краже денег с банковской карты пенсионерки

В кошельке, который пожилая женщина забыла в магазине, оказались банковская карточка и записка с пин-кодом. Этим счастливым совпадением воспользовалась злоумышленница.

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратилась 68-летняя жительница Севастополя, сообщив, что у нее похитили кошелек с банковской картой. С нее сняли 43 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленницы и задержали ее. Подозреваемой оказалась 52-летняя местная жительница.

По версии полиции, пожилая женщина, расплатившись за продукты, по собственной неосторожности оставила на прилавке в магазине свой кошелек. Злоумышленница, которая находилась рядом, воспользовалась случаем и прикарманила находку. В кошельке она обнаружила платежную карту и пин-код, который был записан на бумаге. В ближайшем банкомате она сняла с карты деньги.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.