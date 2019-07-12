В Крыму дождливо и нежарко

Погоду в Крыму в субботу, 13 июля, определит поле пониженного атмосферного давления, что вызовет местами кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 12 июля на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

Ночью будет прохладно, 11…16°, на побережье 17…20°. Днем температура воздуха повысится до 22…27°. Ветер западный, умеренный. В воскресенье, 14 июля, без осадков. Дневная температура воздуха 23…28°, ночная не изменится.

Прогноз погоды по Севастополю

13 июля — переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

14 июля — переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

15 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.