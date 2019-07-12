В Евпатории работают эвакуаторы

Освобождать улицы города от автомобилей, припаркованных в неположенных местах, начали три эвакуатора.

Их «услуги» оплачиваются в зависимости от категории транспорта.

Охраняемая спецстоянка задержанного транспорта расположена на ул. 9 мая, 39. Выдача транспорта будет осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции круглосуточно.

Если вы не нашли свой автомобиль на месте, где вы его припарковали, звоните в дежурную часть полиции по номеру «102», советуют в департаменте городского хозяйства Евпатории.