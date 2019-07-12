СНИЛС новорожденным в Пенсионном фонде выдают сразу

После получения в загсе свидетельства о рождении, ребенок должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) необходим для получения различных госуслуг, например, в системах пенсионного и медицинского страхования и социальной помощи различным категориям граждан, в том числе и детям.

Родители могут оформить ребенку страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с присвоением СНИЛСа, обратившись в любую клиентскую службу Управления ПФР в Севастополе. Также за оформлением СНИЛСа можно обратиться в ближайшее отделение МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

При обращении в клиентскую службу ПФР страховое свидетельство выдается сразу, а при обращении в МФЦ — через пять рабочих дней необходимо забрать его в клиентской службе ПФР того района, в котором находится МФЦ.

За консультацией по вопросу оформления СНИЛС можно обращаться по телефонам «горячих линий» в клиентские службы Управления ПФР в Севастополе:

— в Балаклавском районе — клиентская служба №1, ул.Урицкого, 2, тел. 53-96-47;

— в Гагаринском районе — клиентская служба №2, ул.Пожарова, 5, тел. 55-39-33;

— в Ленинском районе — клиентская служба №3, ул.Киевская/Л.Толстого, 11/35, тел. 55-32-24;

— в Нахимовском районе — клиентская служба №4, ул.Дзигунского, 19, тел. 48-72-24.