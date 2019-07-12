Штрафуют за подъезд к морю

Специалисты отдела геологического надзора, надзора за водными ресурсами провели рейдовое мероприятие в водоохранной зоне Черного моря на Северной стороне и зафиксировали нарушения: движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие. Данный запрет регламентирован ч.15 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

По результатам рейда было составлено три протокола за «нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

С гражданами также были проведены разъяснительные беседы о недопущении нарушения природоохранного законодательства, в том числе о стоянках и движении в водоохранной зоне и замусоривании территории.

Ширина водоохранной зоны моря по Водному кодексу РФ составляет 500 метров. За нарушение этого спецрежима автомобилисты наказываются админштрафом в размере от 3000 до 4500 рублей.