Представили Развожаева, а Овсянникову выдали трудовую книжку

В пятницу, 12 июля, представляли нового врио губернатора. По этому случаю в город прибыли полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, ну и сам новоназначенный на должность исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По словам представившего нового руководителя города В.Устинова, М.Развожаев располагает определенным опытом государственной службы, успешно работал на региональном и на федеральном уровнях, в правительстве РФ, возглавлял исполком ОНФ.

— Все это будет способствовать ему в практической деятельности на посту руководителя региона, — сказал В.Устинов.

Он также отметил большое геополитическое значение Севастополя для России, где находятся ключевые объекты военной, транспортной и промышленной инфраструктуры, развитая система высшего образования.

По словам В.Устинова, сейчас перед городом открываются новые перспективы, а В.Путин уделяет большое внимание созданию здесь условий для динамичного социального и экономического развития, для повышения благосостояния севастопольцев и качества их жизни.

В завершение выступления полпред пожелал новому назначенцу оправдать высокое доверие президента и не подвести ожиданий севастопольцев.

В ответном слове М.Развожаев пообещал приложить все свои усилия и постараться своей работой и работой всей своей команды доказать, что они достойны доверия севастопольцев.

После этого слово предоставили Д.Овсянникову, который, обратившись ко всем севастопольцам и сидящим в зале, выразил благодарность президенту за предоставленную возможность в течение трех лет работать на развитие Севастополя. Он поблагодарил коллег за работу, отметив, что все вместе они заложили в своих программах основные шаги, получили необходимые источники финансирования и по ряду показателей город сделал существенный шаг вперед.

— При реализации каждого мероприятия мы попадали в сложные ситуации — будь то наведение порядка в земельно-имущественных отношениях или реализация крупных проектов. Но мы искренне каждый день действовали во имя развития города, и это было приоритетом в моей работе, — сказал Д.Овсянников. — Но, как говорится, если не занимаешься политикой, политика займется тобой. Поэтому я обратился с ходатайством о принятии отставки, потому что в этой ситуации в городе самое главное — это политическое спокойствие. Михаил Владимирович [Развожаев] обладает тем функционалом, который позволит ему решить самый главный вопрос.

Потом бывший губернатор не удержался и перешел на личности.

— Я искренне желаю добиться результатов именно на политическом поприще, потому что часть людей в городе... Я не скрываю, что это Алексей Михайлович Чалый. Вместо нормальной работы за пять лет, кроме вранья, тщеславия, я лично больше ничего от него не видел, — пожаловался Д.Овсянников.

Под конец речи он вытащил из кармана выданную ему трудовую книжку, заявив, что счастлив от того, что в ней есть запись о работе в Севастополе.

— Я сердцем буду переживать за Севастополь, спасибо всем, кто участвовал и дальше будет участвовать в развитии города, — подытожил он сказанное.