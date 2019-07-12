Правительство Севастополя должно уйти в отставку

Правительство Севастополя по закону уходит в отставку вместе с прекращением полномочий губернатора. Указ врио главы города Михаила Развожаева об отставке правительства ожидается в пятницу, сообщил ТАСС зампредседателя Законодательного собрания Александр Кулагин.

«Статья 33 Устава города Севастополя гласит, что прекращение полномочий губернатора ведет к отставке правительства. Раз прекращены полномочия губернатора, то прекращены и полномочия правительства. Я думаю, что это [указ об отставке правительства] должно произойти сегодня», — сказал А.Кулагин.

Он отметил, что члены правительства прежнего состава продолжат работать в статусе исполняющих обязанности.

Указ об отставке правительства подписывает врио главы города. Он же формирует команду чиновников, которая должна будет уйти в отставку при вступлении в должность губернатора, получившего свой пост в результате выборов. Ранее сообщалось, что выборы могут быть назначены не раньше осени 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 37-летний Михаил Развожаев, который занимал должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года был замглавы Минкавказа.