Новый губернатор хочет начать работу с чистого листа

— С чего планируете начать?

— С того, что сейчас буду погружаться во все вопросы. Очень большое количество программ в городе, плюс федеральная целевая программа. Мне нужно очень быстро понять, в каком состоянии они находятся, в каком состоянии стройки. На следующей неделе планирую в правительстве РФ провести совещание с профильными представителями, а уже дальше делать какие-то выводы. Поэтому изначально сейчас погружусь в бумаги, но не только, потому что город — это живой организм и тут нельзя заниматься только абстрактно-стратегическими вопросами. Каждый день должен убираться мусор и все должно быть в порядке, поэтому оперативные вопросы тоже буду изучать: как все функционирует, что можно улучшить, добавить или усилить. Тем более, что сейчас высокий сезон, это лицо города, и оно должно быть всегда прекрасным.

— Вы будете работать с командой, которая сформирована Дмитрием Овсянниковым или приедут другие люди?

— Я буду знакомиться с людьми, разговаривать и потом принимать решения. На первых порах ничего не должно остановиться. Конечно, у меня есть люди, которые со мной работают, я посмотрю на политикум в Севастополе, [людей], которые бы хотели прийти в команду исполнительной власти, которые выступают с какими-то позитивными изменениями. Думаю, что процесс этот не затянется, в течение ближайшего месяца вопрос с командой будет решен.

— Как будете выстраивать диалог с Алексеем Чалым? Вы здесь под выборы, как в Хакасии?

— Точно я здесь не под выборы. И в Хакасию я тоже приехал по поручению, связанному с периодом шести недель, когда в республике просто не было руководителя. Моя главная задача была как раз обеспечить честные выборы, что и произошло. Люди определились, и я поехал в Москву и потом возглавил Общероссийский народный фронт.

В Севастополе я получил поручение от президента приехать сейчас. Вы знаете, что по законодательству выборы состоятся через год, поэтому у меня есть год для того, чтобы проявиться, показать, как я могу работать, и потом принять решение о выдвижении на выборы, если для этого будут соответствующие условия созданы моей же работой.

Что касается Алексея Михайловича, то общаться будем нормально. Я уже имел опыт общения, когда приезжал по делам Общероссийского народного фронта. Очень интересный, полезный для меня разговор состоялся. Конструктивно я понимаю, что человек живет городом, много очень для него делает и очень сильно переживает. Я хотел бы [привлечь] людей, которые носят такой моральный авторитет, к ним прислушиваться и принимать свои решения, исходя из их позиции.

— Не боитесь споткнуться, как ваши предшественники?

— Не боюсь, потому что просто надо жить, работать и разговаривать. Я считаю, что любой вопрос можно решить, если у тебя открытые руки, тебе нечего скрывать и если у тебя есть аргументация. Любая полемика приводит к результату. Признать ошибку иногда тоже очень нормально и полезно, если ты слышишь аргументированные доводы другой стороны. Это на самом деле очень важно, и это дает возможность идти дальше, а не циклиться на каких-то вещах. Но главное, чтобы разговор был открытым, а для этого всегда есть возможность через средства массовой информации и дискуссионные площадки, куда всегда можно прийти и обсудить.

Я готов слушать, готов соглашаться с аргументированными выводами, готов предлагать варианты. Главное, чтобы это было во благо людей и города, а не во благо сиюминутных разборок.

— Какие главные ошибки а работе своего предшественника вы можете назвать?

— Очень некорректно оценивать работу своего предшественника. Я думаю, что человек все равно вкладывал свои силы и время. Он сегодня на представлении говорил о структурных вещах, которые сформированы. Поэтому сейчас нужно этим заниматься. Я сейчас не готов давать оценки, и не только по моральным соображениям. Я просто переворачиваю страницу, начинаю с чистого листа. И мне бы хотелось, чтобы обсуждали мои дела и мои поступки, а не то, что было до этого.

— Севастополь — социально активный город, город-борец. В связи с этим как вы мыслите свою работу?

— Это действительно уникальный город. Я помню впечатление из красивых детских советских книжек, там город-герой Севастополь. От этого просто дыхание замирает, когда произносишь это имя. Екатерина назвала его достойным поклонения. То есть понятно, что город имеет свой характер, соответственно, люди имеют свой характер, и это продиктовано историей.

— Как будете выстраивать отношения с Республикой Крым, с Сергеем Аксеновым?

— Конечно, мы знакомы по работе в ОНФ, когда я занимался исполкомом и ранее. Оцениваю, как позитивного политика, достойного коммуникатора, с которым мы, я думаю, найдем общий язык и будем делать проекты, которые будут на благо двух субъектов.

— Когда вы подпишите указ об отставке правительства?

— Это происходит по уставу со сложением полномочий губернатора. Юридический документ должен был быть издан 11 июля. Сейчас начнется рабочий период, формальности будут соблюдены, но это не какая-то политическая воля или яркое действие, появляется приставка и.о. до формирования нового кабинета.

— Много ли собираетесь заменить специалистов в городском правительстве?

— Это сейчас невозможно сказать, мне нужно познакомиться с людьми. С командой, я уверен, что люди высокопрофессиональные, умеют работать. Вопрос в постановке задач, в контроле. У меня есть несколько человек, с которыми я работал долгое время, я буду смотреть, насколько они будут подходить под те задачи, которые здесь надо решать.

— Сложилось ли впечатление о проблематике города?

— Проблемы общеизвестны. Я приезжал в город по лини ОНФ, мы обсуждали строительство медицинских объектов, значимых для города, — вопрос, который был поднят на медиафоруме.

Есть тема, связанная с благоустройством, еще ряд вопросов, которые сейчас надо оперативно рассмотреть и принять по ним решения. Но прежде меня, конечно, волнует конкурс на строительство онкологического центра, я посмотрел, что 15 июля заканчивается прием заявок, техническое задание не сильно скорректировано от прошлого периода и допускает приход различных подрядчиков.

— Если ли шанс на возобновление реконструкции Матросского бульвара?

— Я знаю об этой проблеме. В первоочередном порядке сейчас разберусь, что там происходит, и думаю, что примем быстрое решение. Шанс точно есть, потому что совершенное безобразие, когда процесс остановлен и ничего не происходит. Хуже этого нет.