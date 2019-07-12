Море у берегов Крыма начало прогреваться после апвеллинга

Вода в Черном море у берегов Крымского полуострова начала прогреваться после сильного охлаждения на некоторых участках, что было обусловлено апвеллингом — подъемом глубинных вод к поверхности из-за прохождения холодного атмосферного фронта несколько дней назад.

Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Крымского Гидрометцентра Раиса Степанова.

«На ЮБК температура воды понижалась до 12 градусов. Сейчас вода в море — 21-23 градуса. <…> На данный момент проходят Крым вторичные фронтальные разделы, местами ожидаются грозы и дожди кратковременные. В последующие дни интенсивность осадков ослабеет. Температурный фон повысится, правда, незначительно», — отметила Р.Степанова.

Она добавила, что в пятницу, 12 июля, на восточном берегу в районе Феодосии и горы Кара-Даг вода по-прежнему прохладная, ее температура 18-19 градусов, но на работу пляжей это не отразилось, купаться в этих условиях можно.

«Например, если западный берег брать, — там 23 [градуса] море, район Мысовое — 25 градусов», — сказала метеоролог.

Ранее сообщалось, что в июле на территории Крымского полуострова были зафиксированы и рекордные показатели температуры. В степной зоне температура достигала плюс 35-37 градусов.