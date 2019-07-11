В Балаклаве построят фонтан

В отчете главы Балаклавского муниципального округа Евгения Бабошкина губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову об исполнении бюджета за первое полугодие было отмечено, что за счет экономии бюджетных средств (а в 2019 году на финансирование муниципалитета было выделено 50 миллионов рублей), планируется строительство фонтана в парке на пересечении улиц Новикова и Крестовского.

Проектом предлагается сделать пешеходный фонтан — из плитки на дорожках парка будут бить 12 струй высотой 2,5 м, в вечернее время они будут подсвечиваться.

Конкурс по выбору подрядчика должен состоятся 18 июля. Максимальная цена контракта — 3,310 млн рублей. Закончить работы подрядчик должен за 90 дней.