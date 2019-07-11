Проект реконструкции Максимовой дачи обещают доделать до конца года

Напомним, 50-миллионный контракт на проектирование реставрационных работ по данному объекту достался ООО «ГУАР».

Как пояснил директор по проектированию ГУАР Дмитрий Семенов, договор включает весь объем работ по приведению в порядок территории Максимовой дачи в границах природного парка. Речь идет о целом комплексе работ: инженерные изыскания, комплексные научные исследования, проектные работы в границах территории, объекты культурного наследия. Он же уточнил, что при площади особо охраняемой природной территории в 84 га, которую удалось сохранить, благодаря закреплению за ней в 2012 статуса охраняемой зоны, границы проектирования составляют примерно 30 га. Это та часть, которая в свое время была в пользовании Алексея Максимова.

Завершить проектные работы планируется до конца текущего года. Однако на сегодня еще не утверждены границы участка охранной зоны, из-за чего невозможно сдать на согласование проектную документацию и сделать историко-культурную экспертизу.

Очередное обращение к экспертному сообществу города, по словам Д.Семенова, вызвано необходимостью обсудить и найти совместные решения по ряду сложных технических нюансов. В их числе — вопрос реконструкции фонтанов.

— По результатам исследований мы определили историческую гидротехническую систему, которая была связана с хозяйственным водопроводом и декоративными историческими фонтанами, среди которых есть чаши с гротами, каскадный фонтан, есть помещения, которые назывались винными погребами и имели целую водную систему охлаждения, есть подземный полукруглый фонтан. Всего на Максимовой даче примерно 10 фонтанов, и все они будут включены в работу. Мы будем восстанавливать гидротехническую систему, но с использованием современных материалов. Трубы частично будут новыми, кое-где остаются старые. Так или иначе, но мы будем проходить по старой трассировке, поскольку она связана с дорожной прогулочной сетью, — рассказал Д.Семенов, добавив, что главной проблемой теперь является подведение к фонтанам воды.

Проектировщики решили посоветоваться с экспертами и по вопросу приведения в порядок подпорных стен парка: восстанавливать ли их дорогостоящим методом ручной переборки или менее затратным способом торкретирования. В результате первого историческая кладка не потеряет патину времени, второго, и использованием пескоструя, неминуемо ее утратит.

Всего же определено 43 объекта, из которых семь не входят в границы проектирования. По каждому разрабатывается отдельный проект, с полным комплексом технического обследования.

Отвечая на вопрос о существующих на данной территории дачных участках, Д.Семенов пояснил, что в зону проектирования они не входят.

Вопрос о существующих земельных участках — это вопрос окружающего ландшафта, сохранения видовых точек и перспектив.

— Если участки были даны в пользование с определенными возможностями, то эти возможности у них и сохранятся, — прокомментировал специалист.

Особый вопрос — о восстановлении существующих построек и зданий.

— У нас определены все основные здания. Есть принципиальные решения по их восстановлению. Мы подразумеваем восстановление второго деревянного этажа летнего домика, арабского домика, предполагаем консервацию с приспособлением каретного двора, восстановление перголы водного партера, консервируем и восстанавливаем крыши на пчельнике в обнаруженных исторических объемах. Все остальные постройки планируются к консервации, — перечислил Д.Семенов.

По его предположению, это не последнее заседание научно-методического совета. По результатам принятых совместных решений они намерены доработать документацию, представить ее на согласование.