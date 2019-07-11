Предсказуемый Крым и непредсказуемый Севастополь

В Крыму, по мнению экспертов, «Единая Россия» на выборах парламента удержит свои позиции. А Севастополь относят к регионам с конкурентными сценариями парламентских выборов.

В Москве на круглом столе Фонде развития гражданского общества «Итоги первого этапа избирательной кампании-2019» эксперты оценили перспективы «партии власти» сохранить большинство на предстоящих выборах региональных парламентов. Крым в экспертных прогнозах вошел в число регионов с предсказуемыми результатами выборов, где «Единой России» удастся сохранить большинство мест в парламенте. А Севастополь попал в другую категорию регионов, где результаты выборов и позиции «Единой России» не настолько предсказуемы из-за сложившихся конкурентных сценариев избирательных кампаний.

При этом повторить результат (по партийным спискам) 2014 года ни в Республике Крым, ни в Севастополе в 2019-м не удастся, отмечает руководитель крымского отделения ФоРГО Наталья Киселева.

По ее мнению, о партийной структуре парламентов Крыма и Севастополя второго созыва пока говорить преждевременно. При проведении опросов общественного мнения в обоих регионах фиксируется значительное число респондентов, затрудняющихся ответить на вопросы социологов о своих партийных предпочтениях и отказывающихся отвечать на вопросы о выборах. В связи с этим рейтинг других партий будет зависеть от поведения (прежде всего от активности протестного электората) и политических предпочтений избирателей, часть которых может определиться с выбором уже непосредственно в день голосования.

В отношении Севастополя в исследовании ФоРГО говорится, что город «раздирает хронический конфликт между губернатором Дмитрием Овсянниковым и героем «крымской весны», бывшим председателем Законодательного собрания Алексеем Чалым. ЕР заключила с последним предвыборный альянс, что, конечно, заметно осложнило ее отношения с исполнительной властью города. Но, определенно, в публичном поле А.Чалый сильнее, а значит выгоды от союза с ним перекрывают риски. И, следовательно, ЕР получит мандаты если не в желаемом, то в оптимальном количестве. Только нужно понимать, что в Севастополе имеет значение не столько партийная «окрашенность», сколько принадлежность к губернаторской или чаловской клиентеле».