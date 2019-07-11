Пассажирские катера для Севастополя спроектируют студенты

Проект пассажирского катера для внутригородских перевозок по бухтам Севастополя представят студенты кораблестроительных вузов России в финале второго всероссийского конкурса «Я буду строить корабли».

В финале конкурса примут участие команды четырех вузов: Севастопольский госуниверситет, Калининградский государственный технический университет, Северный арктический федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технический университет.

«Во время первого конкурса «Я буду строить корабли» студенты проектировали научно-исследовательское судно (НИС) «Пионер-М», которое сейчас уже строится. Точно так же мы надеемся, что проект-победитель второго конкурса будет запущен. Мы учитывали, что Севастополь планирует закупать катера, которые являются одним из видов городского общественного транспорта, и заложили необходимые параметры в техническое задание конкурса», — рассказал директор Центра морских исследований и технологий (ЦМИТ) Севастопольского госуниверситета Дмитрий Татарков, на базе которого проводится конкурс.

Первый всероссийский конкурс «Я буду строить корабли» прошел в Севастополе в 2016 году. Студенты восьми кораблестроительных вузов России предложили проекты научно-исследовательского судна «Пионер-М». Сейчас судно строится на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.