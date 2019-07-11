Обезврежены взрывоопасные предметы

При проведении строительных работ по реконструкции парка «Учкуевка» на Северной стороне был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 105-мм для немецкой полевой гаубицы. Боеприпас находился на боевом взводе и представлял реальную опасность.

Вторая находка — бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд от противотанковой пушки образца 1941 года — была обнаружена в метре от берега в Камышовой бухте.

Боеприпасы были уничтожены с соблюдением всех мер предосторожности, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.