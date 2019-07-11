Обезврежены взрывоопасные предметы
Специалисты ОМОН «Беркут» обезвредили боеприпасы времен войны, обнаруженные на пляжах Севастополя
При проведении строительных работ по реконструкции парка «Учкуевка» на Северной стороне был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 105-мм для немецкой полевой гаубицы. Боеприпас находился на боевом взводе и представлял реальную опасность.
Вторая находка — бронебойно-трассирующий артиллерийский снаряд от противотанковой пушки образца 1941 года — была обнаружена в метре от берега в Камышовой бухте.
Боеприпасы были уничтожены с соблюдением всех мер предосторожности, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.