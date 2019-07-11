На улице Мраморной разместят «Яхтенную деревню»

Предполагается, что он разместится на западной оконечности Балаклавской бухты в районе улицы Мраморной и будет занимать 20 га на территории заброшенной войсковой части, включая дорогу-серпантин, ведущую на пляж «Васили» и береговую батарею Драпушко.

Заказчиком проекта выступает ООО «Миастра», на выполнение дается шесть месяцев.

Интересно, что в концепции застройки рекреационного комплекса «Яхтенная деревня» в районе ул.Мраморная, разработанной питерским «НИИ Перспективного градостроительства», общая площадь территории указана как 14,8 га. В «пологой ложбине балки в окружении озелененных склонов, которая выходит на побережье Балаклавской бухты», разместят торгово-развлекательный, спортивно-оздоровительный, медицинский и СПА-центр, яхт-клуб и дайвинг-центр. В прибрежной зоне моря создадут искусственную акваторию для купания и защищенную гавань для яхтенной стоянки.

Весь комплекс «стилизован под средневековый старинный городок, где нашли свое место остатки массивных крепостных стен из дикого камня, небольшая озелененная террасная площадь и башня с часами, древняя каменная башня и арочный пешеходный мост над восточным въездом, пешеходная улочка с мощеными широкими лестницами, вдоль которой плотно расположились небольшие гостиницы с кафе, сувенирными лавками, галереями, уютными ресторанами с террасами, фонтаны».