На аллейке убирают сувенирные ларьки

На проулке, что ведет от ул.Генерала Петрова к Центральному рынку, начали демонтаж нестационарных торговых объектов.

Как рассказали продавцы пока еще не разобранных торговых точек, демонтажу подверглись уже два киоска, где торговали цветами и гаджетами.

Собственно весь ряд киосков, установленных вдоль аллейки, с января 2019 года закрыт и теперь просто загораживает проход.

По словам продавца сувенирного киоска, который раньше находился у остановки транспорта, а теперь переведен в помещение стационарного остановочного комплекса, им на переезд дали примерно две недели. Нынешнее расположение своего торгового места продавец оценивает, как тесное и неудобное для покупателей.

На вопрос, выплачивается ли компенсация владельцам демонтируемых ларьков, женщина отреагировала однозначно: «О чем вы говорите?!»

Напомним, что еще в 2013 году на сайте тогдашней горгосадминистрации Севастополя была опубликована схема размещения малых архитектурных форм, представленная районными властями. Судя по схеме, торговые точки на аллейке предусмотрены не были. Правда, тогда предприниматели откровенно посмеялись над этим фактом, заявив, что все равно продолжат торговать, вопреки каким-либо схемам.

Этот их прогноз оказался актуальным целых шесть лет.