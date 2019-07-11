Губернатор Севастополя заявил об отставке

Президент ее принял и назначил врио губернатора Михаила Развожаева.

В указе «О досрочном прекращении полномочий губернатора Севастополя», размещенном на сайте Президента РФ, говорится, что в связи с заявлением Дмитрия Овсянникова об отставке по собственному желанию назначить Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

Президент сообщил М.Развожаеву об этом решении на рабочей встрече 11 июля.

Д.Овсянников с июля 2016 года руководил Севастополем в статусе исполняющего обязанности губернатора, после отставки с этого поста Сергея Меняйло. В сентябре 2017-го по результатам первых прямых выборов Д.Овсянников возглавил город.

Справка

Михаил Владимирович Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. После окончания вуза работал в различных коммерческих организациях.

С 2003 года работал в администрации губернатора Красноярского края. С августа 2012 года по июль 2014 года — заместитель руководителя Администрации губернатора Красноярского края.

В июле 2014 года назначен на должность советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

1 октября 2014 года назначен заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

С 3 октября по 15 ноября 2018 года временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия.

С 18 декабря 2018 года — руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

М.Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Женат, имеет двоих детей.