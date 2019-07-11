Депутаты не одобрили законопроекты о гербе и флаге

Правительство города обосновало необходимость срочного рассмотрения двух законов — о гербе и флаге — тем, что переданы документы в законодательный орган были еще в октябре 2018 года, но до сих пор в повестки заседаний не вносились.

Законами предполагалось утвердить официальные символы города — герб и флаг (с изображением этого герба) — в так называемом «советском» варианте, который сейчас используется для обозначения официальных структур.

Начальник правового управления правительства Севастополя Михаил Вавилов, представлявший законопроекты, настаивал на том, что утверждение официальных символов не может ждать дольше. Он привел цифры опроса, завершившегося на сайте местного правительства, где желающие могли высказываться за советский вариант герба, исторический (или, как его иногда называют, имперский — с грифоном) и третий вариант — разработку нового герба для города-героя. По словам чиновника, за первый вариант проголосовали 79% опрошенных, за второй — 18% и за третий — 3%.

Спикер севастопольского заксобрания Екатерина Алтабаева усомнилась, что данный опрос можно назвать народным. «В нем участвовал, максимум, 1% населения Севастополя», — уверена депутат.

К тому же Е.Алтабаева, хоть и зачитала письмо от ветеранских организаций города, которые хором поддержали (и даже где-то требовали) утверждение советского варианта герба для Севастополя, привела строчки заключения Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.

Из них следует, что советский вариант герба совершенно не выполняет правил геральдики, а посему не может быть внесен в регистр гербов РФ, даже если будет утвержден как официальный символ города-героя Севастополя.

Вероятно, этот аргумент подвиг большую часть депутатов проголосовать против принятия новых законов. «За», и в первом, и во втором случае, были только восемь человек из 20 присутствовавших.

Как всегда, депутатский корпус разделился во мнениях. Часть, поддерживающая политику губернатора, настаивала на принятии законопроектов, чтобы «остаться в истории». Об этом, в частности, сказала депутат Ольга Хомякова. Другая часть призвала не торопиться. Так, депутат Вячеслав Горелов заявил, что этот вопрос сейчас слишком политизирован, чтобы им заниматься, и вообще он требует более широкого обсуждения с севастопольцами.