Земельные участки будут выкупать только по кадастровой стоимости

Правительство Севастополя 8 июля на своем очередном заседании приняло постановление, регламентирующее выкуп земельных участков под находящимися на них объектами недвижимости, без проведения торгов.

Согласно документу, выкупать землю под частными домами теперь возможно за 5%, под объектами предпринимательства — за 20% от кадастровой стоимости.

Проект документа представил директор Департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

— До принятия этого постановления, в случае желания физического или юридического лица выкупить земельный участок, производилась его рыночная оценка. Если она была выше кадастровой стоимости, то заявитель приобретал участок по кадастровой стоимости, если кадастровая стоимость была выше рыночной, то по рыночной. То есть все было сделано в пользу заявителя, чтобы максимальная цена была удобной для него. Сегодня в прежнее постановление внесены изменения, и теперь рыночной оценки производиться вообще не будет, правило общее — выкупаться земельный участок по кадастровой стоимости, — прокомментировал принятое решение Р.Зайнуллин.

По его информации, исключения сделаны для участков, которые подлежат изъятию для государственных и муниципальных нужд, они будут выкупаться за 100% установленной кадастровой стоимости.

— У нас сейчас перезаключены порядка 2700 договоров аренды, переоформление идет с учетом продления переходного периода до 1 января 2023 года. Поэтому активность по переоформлению договоров аренды несколько снизилась, — сказал Р.Зайнуллин, выразив уверенность, что принятое решение стимулирует активизацию процесса.