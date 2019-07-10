Завод по переработке мусора хотят построить за полтора года

В районе полигона в Первомайской балке к 2021 году должен быть построен мусороперерабатывающий завод в формате эко-парка, сообщил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Заявление было сделано после рабочего совещания под председательством губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«Планируется к 2021 году построить завод по переработке мусора, что позволит реализовать показатель переработки в 30%, заложенный в нацпроекте. Для реализации проекта выбран формат эко-парка, который в дальнейшем позволит увеличить показатель переработки мусора практически до 100%», — объяснил задумку М.Тарасов.

По его словам, уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, заключены договоры на проектирование. Завод планируют построить в Первомайской балке, где и находится мусорный полигон. Перейти к реализации проекта, в который будет вложен 1,8 млрд рублей, планируется уже осенью.

Справка

Национальный проект «Экология» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы реализуется по пяти направлениям: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие», «Технологии».