В Херсонесе устроят масштабную театральную постановку

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» 27 июля состоится премьера спектакля нового формата «Грифон». Премьера приурочена к празднованию Дня крещения Руси и будет сопровождаться масштабной фестивальной программой.

Это совместный проект Патриаршего совета по культуре и фонда «Моя история».

То, что предстоит увидеть зрителям на сцене под открытым небом, где декорациями будут подлинные стены древнего города, — это полное драматизма и неожиданных сюжетных поворотов путешествие во времени, когда на глазах у зрителей будут оживать герои прошлых лет.

В постановке примут участие 100 артистов и 300 специалистов из разных областей: художников по свету и мультимедиа, постановщиков и бутафоров, режиссеров и продюсеров, техническая и организационная команды из Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы.

Представление будет проходить с 27 июля каждую субботу в 21.00 до 28 сентября включительно, но пригласительные билеты на премьерный показ распространят через общественные организации Севастополя.

Более подробно о спектакле «Грифон» — на сайте grif.one.