На Кубани реконструируют трассу, чтобы минимизировать пробки по дороге в Крым

Власти Краснодарского края планируют реконструировать узкий участок трассы «Краснодар – Ейск» на подъезде к обходу Краснодара, строительство которого начнется в сентябре, а также построить на нем пять транспортных развязок, чтобы исключить возникновение пробок по дороге в Крым.

Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Строительство Дальнего западного обхода в Краснодаре, который позволит снизить загруженность улиц в центре города и улучшить транспортную логистику в регионе начнут осенью 2019 года. Скоростная дорога М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) позволит без пробок доехать до моста через Керченский пролив. На дороге будет организовано движение по четырем полосам в оба направления с разделенными встречными потоками, расчетная скорость движения составит 120 км в час.

«Необходимо учитывать, что трафик в сторону Крыма будет аккумулироваться на Дальнем западном обходе не только с дороги М-4 «Дон», но также со стороны Краснодара и Ейска по региональной автодороге Краснодар – Ейск. Для исключения создания системных транспортных заторов на подходах к Дальнему западному обходу планируется реконструкция автомобильной дороги «Краснодар – Ейск». Реконструкция предусматривает расширение существующей двухполосной дороги до параметров IВ категории (четыре полосы и более в соответствии с ГОСТ – прим. ТАСС). Планируется построить пять транспортных развязок, площадку отдыха», — сказал А.Вороновский.

Протяженность участка, который предстоит реконструировать, составляет 22 км. Это район выезда из станицы Новотитаровской при пересечении с Дальним западным обходом Краснодара до станицы Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги перед Тимашевском. Сроки начала реконструкции и объем финансирования пока не уточняются.

В рамках строительства Дальнего западного обхода будут оборудованы три моста, 22 путепровода и еще три транспортные развязки.

С открытием Крымского моста нагрузка на дорожную сеть Краснодарского края увеличилась, через Краснодар следует большое количество грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку различных видов продукции на территорию Крыма.