Балаклава стала городом

Депутаты заксобрания на пленарном заседании сессии 9 июля во втором чтении приняли изменения в закон об административно-территориальном устройстве Севастополя.

— Нам нужно закрепить законодательно наличие сельских населенных пунктов. Существующий закон эти вопросы не регулирует. Для этого необходимо показать, что Севастополь не просто город, а состоит из конгломерации населенных пунктов, — пояснил суть изменений разработчик законопроекта Александр Кулагин.

По его словам, законодательство РФ вообще не содержит такого понятия, как «населенный пункт». Не выделены понятия «город» и «поселок». «Поэтому мы вынуждены взять на себя регулирование этих вопросов», — сказал парламентарий.

Теперь в состав субъекта РФ — города федерального значения Севастополь — входят городские населенные пункты: города Севастополь, Балаклава, Инкерман, поселки Кача, Ласпи, а также 41 сельский населенный пункт.