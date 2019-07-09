Ветераны просят оставить советский герб Севастополя

Подписи под документом поставили более 20 ветеранов. Среди них председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак, председатель Севастопольского регионального отделения общероссийской организации ветеранов Владимир Гаврилюк, председатель местной общественной организации ветеранов Гагаринского муниципального округа Юрий Ишков и другие, сообщает пресс-служба городского правительства.

«Вопрос о гербе города Севастополя в ветеранских организациях рассматривался неоднократно. Ветеранам изображения памятника затопленным кораблям и Золотой Звезды ближе и понятнее чем герб Таврической губернии и вензеля почивших императоров. Памятник затопленным кораблям известен всему миру как символ города-героя, и не надо менять его на грифона. В существующем гербе все наглядно и понятно, никакой расшифровки не требуется», — говорится в обращении.

Внеочередное заседание по рассмотрению законопроектов «О гербе Севастополя» и «О флаге Севастополя» главой города Дмитрием Овсянниковым назначено на 9 июля. Оба законопроекта были внесены главой города в заксобрание еще в ноябре 2018 года, но так и не были рассмотрены.

На сайте правительства Севастополя прошлым летом был проведен опрос — 79% его участников проголосовали за сохранение действующего герба. За дореволюционный вариант городского символа высказалось 18%, а 3% сочли, что для города необходимо разработать новую символику.

В ноябре 2018 года губернатор подписал указ «О действующем гербе и действующем флаге Севастополя» для того, чтобы урегулировать правовую коллизию с использованием символики города до принятия соответствующих законов Законодательным собранием.