В Крыму согласовано создание акционерного общества по перевалке нефти

Совет министров Крыма на заседании 9 июля согласовал Государственному унитарному предприятию «Черноморнефтегаз» учреждение акционерного общества «Морской нефтяной терминал» с уставным фондом 769,7 млн рублей по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

Уставной капитал нового АО будет разделен на именные бездокументарные акции номинальной стоимостью в один рубль каждая. Оплату акций произведет Черноморнефтегаз внесением денежных средств (120 млн рублей), а также движимого и недвижимого имущества на 649,780 млн рублей. Среди имущества, находящегося в городе Феодосии и поселке Кировском: складские помещения, мастерские, трансформаторные подстанции, очистные сооружения, резервуары различной емкости, трубопроводы, а всего 138 наименований, сообщает ТАСС.

ГУП «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.