Сосны под больницу вырубить не разрешили

Дирекции капстроительства Севастополя отказано в выдаче разрешения на вырубку лесопарка из сосны пицундской, занесенной в Красную книгу РФ. 3,4 тысячи редких деревьев требовалось срубить на участке, выбранном для строительства больницы скорой медицинской помощи.

Сосны были посажены на Фиолентовском шоссе более полувека назад специально для оздоровления пациентов противотуберкулезного диспансера.

Как рассказал «Российской газете» замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора по РК и Севастополю Андрей Соколов, в ведомство поступили заявления дирекции капстроительства Севастополя на добычу охраняемых видов на двух земельных участках в районе Фиолентовского шоссе, 15. На первом планировалось срубить 2814 экземпляров сосны пицундской и один можжевельник высокий, на втором — 548 экземпляров сосны пицундской. Заявки были направлены и рассмотрены спецкомиссией центрального аппарата Росприроднадзора в области сохранения биологического разнообразия.

— Комиссия отказала в выдаче разрешений в связи с отсутствием обоснования целесообразности добывания заявленного количества объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ, — сообщил А.Соколов.

Стоит отметить, что Росприроднадзор уже разрешил срубить почти 600 краснокнижных сосен на соседних участках на Фиолентовском шоссе, где по ФЦП будут построены онкодиспансер и подстанция скорой помощи. Поэтому городским чиновникам рекомендовали подобрать больнице скорой помощи альтернативный участок, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде. Но те новое место искать не хотят, поскольку время и так упущено, все разумные сроки сорваны, а на новом участке придется заново запускать проектирование.

«В начале июля из экспертизы выходит проект больницы «Скорой медицинской помощи». Там возник ряд сложностей, связанных с необходимостью сноса зеленых насаждений, но другой площадки у города нет. Эта площадка была определена еще в 2014 году», — сообщил на днях губернатор Дмитрий Овсянников, предлагая определить в качестве единственного подрядчика строительства всех трех больниц в Севастополе государственную корпорацию «Ростех».

После получения отказа дирекция капстроя Севастополя повторно подала дополненный пакет документов в Росприроднадзор на вырубку сосен под больницу скорой помощи.