Севастополю нужен не царский или советский, а новый герб

В 2033 году исполняется 250 лет со дня основания города. Хорошо бы нам хотя бы к этой дате осмыслить и осознать историческое значение Севастополя для страны и окончательно выразить эти знания и осмысление с помощью традиционных геральдических приемов и символов. Это наш долг перед историей. Вопрос, каким быть гербу Севастополя, поэтому представляется своевременным и важным, считает Владимир Стефановский.

Гербовая наука

Герб берет свое начало от боевого рыцарского щита. Тогда это был всего лишь отличительный знак. Рыцарь был закован в латы, на голове шлем — попробуй тут разберись, кто свой, кто чужой. И чтобы кто-то по ошибке, вместо чужака, не огрел своего, на щиты наносились отличительные знаки и эмблемы. Надписи не употреблялись, так как не все рыцари были знакомы с грамотой. Да и пока разберешься, что там написано, башка слетит не один раз.

Позже рыцарская родовая эмблема в сочетании со щитом станет гербом посада, волости, города и даже государства — кому что достанется.

Система традиционных требований к гербу и его композиции составила целую науку — геральдику. На щит герба допускаются только определенные геральдические символы. Это могут быть представители животного мира, растения, птицы, а также и рукотворные знаки. Различные цвета, в помощь геральдическим фигурам-символам на щите герба, тоже несут определенную нагрузку.

В российском государстве гербы окончательно утвердились в 17 веке при Алексее Михайловиче, который считал государственные символы необходимым атрибутом системы управления страной.

Города-княжества обязательно имели свои гербы. В них заложены завещание потомкам, особенности местонахождения города, основной вид деятельности поселенцев, благодаря чему появилось поселение или город. Вот герб губернского города Тулы. На его щите изображены ствол винтовки и два скрещенных клинка. Тульчаки — оружейники. А вот Соликамск. На его гербе изображение соляного колодца в знак того, что город появился благодаря соляному промыслу. Три стерляди на Саратовском гербе говорят о рыбном промысле края. Северное сияние спустилось с заполярных высот на герб Мурманска.

Царский с грифоном

А с гербом Севастополя что-то не заладилось. Похоже, что при утверждении и «царского», и «нашего» гербов был нарушен основополагающий принцип геральдики: не привязывать герб ни к отдельным личностям, даже если это и царственные особы, ни к историческим событиям, какими бы значительными они ни казались. В истории, пусть и через века, всегда найдутся события, которые потомкам покажутся более важными. И тогда может начаться, как сегодня у нас, война гербов.

Может ли служить, учитывая сказанное, гербом Севастополя тот, что был утвержден в 1893 году?

Это рисунок с вкладного билета Севастопольского общественного банка, позже ставшего эмблемой городского яхт-клуба. В 1893 году этот фирменный знак банка был «высочайше» утвержден в качестве герба города. Похоже, за неимением лучшего. Это по содержанию.

По форме это тоже не герб, так как несущие основную нагрузку изображения вынесены за пределы щита. Герб явно перегружен. Буквенные символы «Н» и «А» — это знаки личного тщеславия и могут послужить воспитанию лишь личной преданности, но не патриотизма.

Советский со звездой и памятником

Что же касается сегодняшнего герба города, утвержденного еще в 1969 году, то он нисколько не лучше «царского».

Когда закладывался город, никакой звезды и в помине не было. Памятник затопленным кораблям — это всего лишь печальная память, страничка истории города, а не показательный пример для потомков. Корабль погибает в бою, а не самотопом. Об этом говорил и Павел Нахимов. Главное, раз уж нам пришлось заново переделывать-создавать герб, чтобы в этом важнейшем для города символе в доступной и понятной форме просматривались долгосрочные планы, завет, идеология, а не отдельные, даже важные исторические эпизоды. Так и места на щите не хватит.

Сегодняшний герб города в ряду геральдических знаков может служить лишь эмблемой-памяткой, опознавательным знаком города, не больше. В зрительном восприятии герба отсутствует главное: с какой целью создавался город, каково его назначение?

Задача для знатоков

Какими же знаками выразить это наставление-завещание потомкам на гербе города?

Самым вульгарным методом установления истины в гербовом вопросе был бы метод опроса общественного мнения. Даже если за него проголосовали «уважаемые люди». Несколько веков назад все проголосовали бы за утверждение, что Земля и мы на ней являемся центром Вселенной, а Солнце и все остальное — вращаются вокруг нас.

Существующий герб, как сообщается в СМИ, одобрили 150 «самых уважаемых севастопольцев», но это никаким образом не может быть основанием для его сохранения в качестве главного символа нашего города. Понятие «красивый-некрасивый» в рассмотрение не принимается вообще.

При правительстве существует и специальный геральдический совет, обязанностью которого является экспертиза разработанного местной геральдической комиссией и утвержденного Законодательным собранием герба города. Только после этого «профосмотра» герб считается «законным» и может быть внесен в Геральдический реестр. У нас же он нелегитимен до сих пор — экзамен Геральдической комиссии не сдал. Завалил дважды — в 2014-м и в 2018 году.

Рисуем новый: пушка и лаврушка

Вот, имея такую «начальную подготовку», можно приступить к формированию нового герба нашего Севастополя.

Разделим поле щита на три равные горизонтальные части. Нижняя линия зубчатая — это бойницы крепостной стены. Часть щита под ней покрасим в красный цвет — символ храбрости, мужества, решительности. Во фронт этой крепостной стены установим пушку. Сразу угадывается город-крепость. Серединную часть щита покрасим в синий (лазурный) цвет — символ величия, красоты — цвет нашего «самого синего в мире» Черного моря. На этой части щита разместим боевой корабль. Теперь это уже не просто крепость, а морская крепость — защищена и с берега, и с моря.

Верхнюю часть щита оставим белой. Символ чистоты, благородства. Украсим ее лавровой ветвью — символом славы и мира. Правда, вместо «лаврушки» можно разместить и виноградную кисть. Это воодушевляющий символ и на труд, и на отдых. Тут все по науке и по правде — это герб морской крепости.

Для привлекательности украсим герб пятизубчатой башенной короной, которая специально и предусматривается для морской крепости, а щит — Александровской лентой, которая тоже поясняет всем, что это герб морского города. В дополнение снизу щита разместим два якоря — атрибуты-знаки морского города-порта со своим Адмиралтейством.

Вот герб и приобрел законченный вид. В нем история и завет: «Отстаивайте же Севастополь!» Это слова, которые, умирая, произнес Владимир Корнилов.

На щите герба обращает на себя внимание русский триколор. Ведь Крым — это Россия!

Разместим в ряд «царский» герб, сегодняшний и тот, что мы вместе придумали. И выберем, который в наибольшей мере соответствует духу и статусу Севастополя. Тут я, признаюсь, немного приврал. Этот герб придумала и изобразила молодая ялтинская художница Оксана Кайро и в знак уважения к Севастополю передала на наше рассмотрение.

В 2033 году исполняется 250 лет со дня основания города. Хорошо бы нам хотя бы к этой дате осмыслить и осознать историческое значение Севастополя для страны и окончательно выразить эти знания и осмысление с помощью традиционных геральдических приемов и символов. Это наш долг перед историей.

Владимир СТЕФАНОВСКИЙ, «Морское собрание»