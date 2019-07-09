Родители студентов имеют право на добавку к пенсии

Родители-пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии при условии, что их дети учатся на дневном отделении в высших или средних специальных учебных заведениях. При этом ребенок должен быть не старше 23 лет.

Доплата за одного ребенка-студента составляет 1778 рублей. Оба родителя имеют право на эту доплату к пенсии по старости или по инвалидности.

Для получения доплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением, свидетельством о рождении ребенка и справкой с места жительства. На детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их обучение по очной форме и нахождение на иждивении родителей-пенсионеров.

Выплаты должны быть прекращены, как только студент закончил обучение или перевелся на заочное отделение. О факте завершения обучения на дневном отделении необходимо проинформировать Пенсионный фонд не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.

В случае академического отпуска доплата к пенсии не прекращается. Исключение — прохождение военной службы по призыву.