Минкульт инспектирует стройку на мысе Хрустальный

Такое заявление он сделал 9 июля в ходе рабочей поездки в Севастополь, инициированной министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Об итогах поездки, целью которой был контроль хода работ на строящемся культурно-образовательном кластере, Н.Овсиенко рассказал журналистам.

— Работы идут по плану, без отставания от графика. Убежден, что этот новый комплекс станет украшением города, и на месте заброшенных территорий возникнет культурно-образовательная инфраструктура мирового уровня. Должен сказать, что и в администрации города мы пришли к единому пониманию, что было бы правильно, если бы этот объект стал филиалом столичного учебного заведения с большой историей, — сказал Н.Овсиенко.

По его словам, на совещании у вице-премьера Ольги Голодец принято решение о формировании в Севастополе Черноморского филиала Российского государственного института сценических искусств, головное учреждение которого находится в Санкт-Петербурге.

Замминистра убежден в том, что все производимые работы согласованы с жителями города. И все последующие шаги будут также соотноситься с их пожеланиями, поспешил заверить он севастопольцев.

На вопрос, что именно строится сейчас на территории бывшего флотского 54-го механического завода, замминистра пояснил, что на этой площадке ведутся строительные работы под высшую школу сценических искусств, там же будет создан целый кампус: учебные корпуса, общежития, учебный театр. Проект на все проводимые работы имеется, сейчас он внесен в Главстройэкспертизу, выход из которой по первым объектам ожидается в августе.

Н.Овсиенко также пообещал, что в хореографической академии будут работать преподаватели «высшей пробы». И уже утвержденный устав академии привезен в Севастополь для прохождения окончательных регистрационных процедур.

— Общественное пространство будет открыто для всех, это будет единый комплекс с единым парковым пространством, которое станет любимым местом прогулок горожан всех возрастов, также будет продуман доступ людей с ограниченными возможностями, — ответил замминистра на вопрос «Севастопольской газеты» о перспективах доступности обустраиваемой территории, с учетом появления там учебного учреждения, которое по российским нормам должно быть за забором.

Он также сообщил, что Министерство культуры РФ намерено не утратить ничего из культурного слоя на застраиваемой территории, а все, что будет выявлено, обещано обязательно музеефицировать.

— Сейчас идут обсуждения и попытки найти наилучший вариант для юридического оформления музея. Все пожелания будут учтены, мы знаем о беспокойстве, не беспокойтесь, все будут довольны! — подытожил Н.Овсиенко.