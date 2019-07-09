Бригаду ракетных катеров уберут из Карантинной бухты

Прибрежные территории в Карантинной бухте, освобожденные после перебазирования воинских частей, будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический» и войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.

«Дорожную карту» по перебазированию воинских частей из Карантинной в Камышовую бухту губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обсудил с командующим Черноморским флотом, вице-адмиралом Игорем Осиповым на рабочем совещании 8 июля.

«Вопрос по размещению воинских частей в Камышовой бухте проработан, — сообщил губернатор после его окончания. — На повестке дня решение сопутствующих вопросов — строительство коммуникаций, дороги. Кроме того, воинские части будут соседствовать с жилой застройкой, с объектами промышленной инфраструктуры порта. Эти вопросы также необходимо прорабатывать».

20 августа 2019 г. 41-я Севастопольская ордена Нахимова бригада ракетных катеров, размещенная пока в Карантинной бухте Севастополя, будет отмечать 100-летие.

Вопрос уже поднимался в мае 2019 г., вскоре после назначения И.Осипова командующим ЧФ. Тогда не уточнялось, какие именно воинские части и куда планируется перенести, но отмечалось, что перебазирование связано с планами по развитию Херсонеса и строительству дороги к нему.