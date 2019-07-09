Бетонные носороги и саблезубые кошки украсят вход в пещеру «Таврида»

Ученые Крымского федерального университета начали работу по оформлению территории будущего научно-образовательного и спелеотуристического культурно-просветительского комплекса на базе карстовой пещеры «Таврида». Гостей комплекса встретят реконструированные фигуры древних животных, найденных в пещере, сообщили в пресс-службе КФУ.

«Пока здесь пустырь, но скоро на этом месте, откуда открывается прекрасный вид на панораму крымских гор, будет создан ландшафтный парк. Вдоль туристических маршрутов мы построим скульптурные композиции из фигур животных, которые жили здесь полтора миллиона лет назад. Сейчас я разрабатываю типажи этих фигур», — рассказал ведущий специалист зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев.

Среди будущих украшений комплекса: гигантский трехметровый верблюд, гигантский 3,5 метровый страус, четырехметровый слон, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых — кот Таврик — уже стал символом пещеры «Таврида».

Ростовые фигуры ископаемых животных изготовят из архитектурного бетона на металлическом каркасе, чтобы они выдерживали атмосферное воздействие. Поверхность скульптур окрасят светостойкими акриловыми красками и покроют специальными защитными составами. Животные объединятся в биогруппы с учетом особенностей поведения и органично впишутся в ландшафт.