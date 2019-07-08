За неделю горело 37 раз

За неделю с 1 по 7 июля в Севастополе произошло 37 пожаров, из которых техногенных — 5, неконтролируемого горения — 2. Такую информацию озвучил 8 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

По его словам, техногенные пожары произошли в пристройке на территории частного домовладения, в квартире жилого дома, в помещении кухни кафе, в компрессорной, в надворной постройке на садовом участке.

Кроме того, 6 июля случилось возгорание сухой растительности в районе 7-го километра Балаклавского шоссе.

— По прибытию пожарно-спасательных подразделений был установлен факт горения сухой растительности на территории примерно 12 га и зафиксирована угроза распространения пожара на жилые дома. В результате оперативных действий пожарных распространение допущено не было, пожар ликвидировали в кратчайшие сроки, — сказал А.Веселков.

По озвученной информации, пожар произошел на землях ООО «Севастопольский», причина — неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

К ликвидации пожаров привлекали 13 единиц техники и 49 человек, из которых 37 человек — сотрудники МЧС, 2 автоцистерны «Севастопольского лесхоза», еще 2 — противопожарной службы ЧФ, по одной — от ГБУ «Парки и скверы» и «Севавтодор».