В Севастополе совместно с Оманом хотят создать зерновой хаб

В Севастополе планируют создать зерновой хаб. Доклад на эту тему 8 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя представил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

По его словам, сама идея появилась еще в апреле 2017 года.

— Предлагается создать зерновой хаб совместно с султанатом Оман. В текущем году принято решение Объединенной судостроительной корпорацией по реализации в Севастополе этого проекта, — сказал Д.Чумаков.

По его информации, в городе имеются достаточные производственные мощности, есть уникальная незамерзающая Севастопольская бухта с подходящими глубинами для захода крупнотоннажных судов, что определяет ряд преимуществ по сравнению с портами Краснодарского края. Чиновник также отметил наличие в городе предприятия, оборудованного ж/д станцией, располагающего кранами, что дает возможность ремонтировать суда. Есть возможности накопления до 170 тысяч тонн грузов, чего также нет в других портах.

— Это предлагается использовать, чтобы наладить экспорт российского зерна через Севастополь. Планируется в первый год увеличение перевалки с 210 тысяч тонн (в 2018 году) до 1 миллиона, во второй — 2,5 млн тонн, и далее от 3-х до 10 млн тонн.

В докладе прозвучало, что речь идет о предприятии «Авлита».

— «Авлита» может принимать и ж/д, и водный транспорт, даже небольшие десятитысячники. Все идет морем через Босфор, уходит в Доху и далее в страны Ближнего Востока, — продолжил доклад Д.Чумаков.

Его информация вызвала одобрение губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

— После возвращения доков в состав ОСК непрофильный актив, который не загружен, нужно вовлекать в оборот, увеличивать объемы перевалки, — сказал он, поручив отработать идею в профессиональном сообществе.

Напомним, что год назад на праздновании 235-летия Севастопольского морзавода губернатор Д.Овсянников говорил и переговорах, которые ведет ОСК с собственниками «Авлиты» по «передаче мощностей на коммерческой основе».