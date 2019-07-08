В Севастополе хотят развивать базу рыбопереработки

В Севастополе хотят возродить рыбопереработку. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 8 июля сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

— На сегодняшний день у нас в рыбной отрасли у нас осуществляют свою деятельность 43 субъекта — 13 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей. У нас 16 больших траулеров. За 2017 год и до сегодня мы просубсидировали это направление на 72 миллиона рублей, что позволило модернизировать суда наших предприятий. Притом, что основная часть судов 1969-1988 годов постройки, сегодня их ресурс продлен на 10-15 лет, — сказал Д.Чумаков.

По его словам, при таком условии возникает вопрос о глубокой переработке добываемой продукции. Сегодня мороженными брикетами она уходит, в основном, в ЛНР и ДНР, Санкт-Петербург, частично остается в Севастополе. Развития переработки даст добавленную стоимость и вовлечет дополнительные инвестиции.

— Предлагается определиться со смыслом рыбопереработки, которая позволит нам получать совсем другой продукт, — представил идею директор Департамента.

На просьбу губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников обозначить глобальную идею, Д.Чумаков сказал, что в 2018 году наши рыбаки добыли 61% водных биологических ресурсов всего Азово-Черноморского бассейна, опередив Кубань, Краснодарский край и Крым.

— Идея — создать у нас базу, — сказал директор департамента.

— А рыбы у нас хватит для загрузки такого перерабатывающего центра? — снова спросил губернатор.

— За прошлый год было добыто 25 тысяч тонн было добыто, — поясннл Д.Чумаков.

По информации заместителя губернатора Марии Литовко, дополнительно к данной инициативе экспертное сообщество обсудит вопрос расширения рыбодобывающей отрасли, в том числе возможного вылова рыбы не только в Азово-Черноморском бассейне.