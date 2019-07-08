В Форосе воду будут добывать из теплого воздуха

Специалисты Всероссийского института механизации сельского хозяйства (НИИ ВИМ) планируют в 2020 году запустить в Крыму установку для производства технической воды для полива. По расчетам ученых, она будет производить более тысячи литров в сутки, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу полностью прекратили. Для снабжения водой Крыма Россией был реализован целый ряд проектов, в том числе учеными разработана установка «Радуга».

«Более тысячи литров воды в сутки даст установка «Радуга», привезенная в Крым учеными Всероссийского института механизации сельского хозяйства. Апробация изобретения проходит на опытном участке Крымского федерального университета в Форосе. <...> Ученые планируют запустить опытно-промышленную эксплуатацию «Радуги» в июне 2020 года, поскольку на подготовительные работы уйдет около года», — говорится в сообщении.

Установка позволяет получать воду за счет эффективного выделения влаги из атмосферного воздуха и работает без электричества. В ее верхней части стоит так называемый «завихритель», в который при температуре свыше 25 градусов попадает ветер, закручивается и двигается в охладительный блок.

«В нем находятся труба Ранки [устройство, позволяющее получить потоки холодного и горячего воздуха] и охладительные трубы, которые закопаны на глубину промерзания. На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: горячий в одну сторону, холодный в другую. Горячий воздух, попадая на холодные трубки, выдает воду», — сказал завлабораторией систем применения возобновляемых источников энергии ВИМ Сергей Доржиев.

Опытный участок Крымского федерального университета (КФУ), где будет расположена установка «Радуга», входит в проект по созданию инновационной долины развития сельского хозяйства. И для успешной реализации проекта понадобится достаточное количество воды для полива. Проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев пояснил, что в РФ больше нет таких участков земли, где можно было бы отрабатывать ведение сельского хозяйства по оливковым деревьям, инжиру, хурме, сизифусу (китайский финик) и гранату.

«Как только мы разработаем необходимые протоколы, многие фермеры захотят внедрять эти технологии на свои участки. Таким образом, полуостров не только увеличит урожайность уже существующих сельских угодий, но и введет в эксплуатацию новые земли», — отметил М.Сергеев.