Спасли юного яхтсмена, помогли пенсионеру

1 июля в акватории бухты Круглая спасали юного яхтсмена. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 8 июля сообщил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков.

По его информации, к спасению были привлечены сотрудники Центра гражданской защиты и спасательного поста «Хрустальный».

Попавшего в беду, а им оказался десятилетний мальчик, транспортировали вместе с парусной лодкой в безопасное место. Ребенку медицинской помощи не потребовалось.

Еще один случай потребовавший вмешательства спасателей, произошел 6 июля в районе пляжа Яшмовый. Там во время прогулки упал и травмировал ногу житель Севастополя 1948 года рождения. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, ему оказана медицинская помощь.