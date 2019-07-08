Придумали технологию изготовления двигателей для мотор-колеса

Сотрудники Физико-технического института Крымского федерального университета разработали новую технологию изготовления распределенной обмотки синхронных двигателей в качестве привода для мотор-колеса. Это изобретение было удостоено премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

«Сегодня во всем мире активно развивается электротранспорт, а одним из способов исполнения двигателей для электротранспорта является мотор-колесо. На базе нашей лаборатории мы разработали свою конструкцию, а главное — свою технологию изготовления двигателей для мотор-колеса. Технологию мы запатентовали как ноу-хау, до конца года планируем запатентовать ее как изобретение. В России сегодня очень мало разработок в области двигателей такого типа, и если мы не будем двигаться в этом направлении, то можем остаться не у дел», — отметил инициатор проекта, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования ФТИ КФУ им.Вернадского Дмитрий Филиппов.

По новой технологии обеспечивается пропорциональное увеличение мощности двигателя, повышенная энергоэффективность за счет сниженных потерь на вихревые токи и более низкая цена при серийном производстве по сравнению с конкурентами.

«При традиционном способе намотки значительно увеличивается лобовая часть обмотки статора, что приводит к увеличению габаритов синхронных машин и повышенным тепловым потерям. Применение бескаркасной технологии намотки катушек уменьшает лобовую часть больше чем на 10%. Кроме того, эта технология позволяет уменьшить число полюсов и, следовательно, частоту тока более чем в два раза», — подчеркивает соавтор проекта, старший преподаватель кафедры компьютерной инженерии и моделирования ФТИ КФУ Геннадий Козик.

В ближайшее время новый двигатель пройдет испытания на заводе, но уже сейчас опыты показывают, что технические характеристики российского изобретения близки к показателям лучших зарубежных производителей.

Изобретение ученых позволит создавать более мощные, безопасные, маневренные двигатели для автомобилестроения, судостроения, сельского хозяйства, машиностроения, говорится в сообщении пресс-службы университета.

Справка

Мотор-колесо — разновидность ведущего колеса — комплексный агрегат, в котором объединены непосредственно колесо, электрический двигатель, силовая передача и тормозная система.

Наибольшее распространение мотор-колёса получили на электровелосипедах, электросамокатах, гироскутерах, складских электрических машинах и на самосвалах особо большой грузоподъемности