Потушили 12 гектаров горящей сухой травы

В воскресенье, 6 июля, в 9.34 от очевидцев по системе «112» в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по г. Севастополю поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе 7-км Балаклавского шоссе.

По прибытию к месту пожара оперативного дежурного по гарнизону было установлено, что из-за сильного ветра (порывы до 10 м/с) огонь быстро распространяется. Ранг пожара был поднят до №2. Всего к тушению привлекалось 13 единиц техники и 49 человек личного состава МЧС им помогали сотрудники ГАУ «Севастопольский лесхоз», противопожарной службы Черноморского флота, ГБУ «Парки и скверы» и ГБУ «Севастопольский автодор».

Благодаря оперативным и слаженным действиям распространения огня на жилые дома допущено не было.

Общая площадь пожара составила 12 гектаров.