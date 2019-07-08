Начат демонтаж рабочих мостов через Керченский пролив

Водолазы приступили к разбору рабочего моста в Керченском проливе — временных конструкций, которые позволяли не прекращать строительство Крымского моста даже в непогоду.

Об этом сообщил инфоцентр Крымского моста.

«В Керченском проливе демонтируют рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки самого длинного моста России. Сборно-разборные металлические конструкции три с половиной года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов на протяжении всех 19 км», — говорится в сообщении инфоцентра моста.

Сваи, пролетные строения и другие элементы складируются на стройплощадке. Далее они будут поэтапно перевозиться в другие регионы России для организации строительства новых объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время на поверхность подняли порядка 20 свай, предстоит поднять еще около 400 — и это только на одном из трех рабочих мостов. Для работ по демонтажу установлен понтон с краном, используются водолазная станция, водолазное оборудование. Работы осложняются течениями из Азовского моря в Черное — и в обратном направлении, под водой много рыбы, а кроме того, агрессивной считается и сама морская среда.

Водолазы работают в паре: один находится под водой, другой страхует его наверху и готов прийти на помощь. Сначала вокруг свай размывается грунт, потом рабочие на семиметровой глубине с помощью электрокислородной резки срезают трубчатые сваи. Разбор конструкций должен быть завершен в октябре.

Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года, строительство второго (от Тузлы до судоходного коридора в проливе) и третьего (от керченского берега до фарватера) завершилось через год. Третий участок — самый протяженный, его длина составила более 2 км. Это сооружение из 100 пролетов на 101 опоре.