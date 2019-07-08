Изготовлял любые документы на заказ

Уроженец Свердловска организовал в Севастополе подпольный цех по производству поддельных документов России, стран СНГ и СССР с дальнейшей их реализацией.

Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю установлено, что 36-летний мужчина с 2016 года вел незаконную деятельность по изготовлению официальных документов различных органов и ведомств России, стран СНГ, а также СССР. Бланки он закупал в интернете на одном из запрещенных сайтов и в специально оборудованном помещении печатал документы с использованием собственноручно изготовленных штампов и печатей.

Сбыт подделок осуществлялся по всей России с использованием мер конспирации: документы отправлялись по почте, а оплата — на подставные аккаунты электронных кошельков или банковские карты.

Органами дознания УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное деле по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».