Ищут подрядчика для реконструкции родильного дома №2

Правительство Севастополя направит из городского бюджета 305 млн рублей на капитальный ремонт и реконструкцию «Центра охраны здоровья матери и ребенка» — родильного дома №2, сообщает RosTender.info .

Роддом при городской больнице №5, находящийся по адресу Генерала Острякова, 211, отремонтируют внутри и снаружи и оснастят современным оборудованием.

Департамент финансов Севастополя объявил тендер по выбору подрядчика для модернизации объекта. Заявки от строительных организаций принимаются до 15 июля. Конкурсная комиссия назовет победителя в тот же день.