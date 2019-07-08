Федор Конюхов летел в Крым два дня

Российский путешественник Федор Конюхов завершил перелет в Крым на экспериментальном самолете «Летающая лаборатория». Самолет приземлился в конечной точке маршрута — в селе Великое под Евпаторией в субботу, 6 июля.

Самолет, оборудованный гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии, пилотировали Ф.Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.

Планировалось, что все расстояние от подмосковного аэродрома до Евпатории будет преодолено за один световой день 5 июля. Однако экипажу пришлось ночевать на одном из аэродромов Краснодарского края из-за задержки в оформлении документов в Ростове-на-Дону и плохой погоды.

На второй день путешественники вылетели около 9.00. Преодолев Керченский пролив, самолет сел на аэродроме в Коктебеле, чтобы заправиться и переждать град.

Приземлившись в 16.45 на частном аэродроме «Тобаско» в селе Великое под Евпаторией Ф.Конюхов рассказал корреспонденту Крыминформа о впечатлениях от полета.

«Что можно сказать — красиво. Я же не первый раз летаю, просто красиво и все. Батареи хорошо работают, планер — хорошо. Летели и любовались природой. Я романтик. Я этим занимаюсь, потому что мне нравится. Как можно не любить небо или океан, или землю», – рассказал путешественник.

С.Рябчинский рассказал журналистам, что самолет тестируется уже около года. При этом испытатели провели в небе всего около 100 часов. Тестовые полеты проходили в различных широтах и при различных условиях. Такие испытания необходимы, чтобы понять, сколько энергии собирают солнечные панели под различными углами к солнцу и на разных высотах. В последующем все собранные за время полетов на «Летающей Лаборатории» будут применены для создания самолета, который будет в два раза больше. На нем Ф.Конюхов собирается совершить беспосадочный кругосветный полет.

В субботу, 13 июля, в Севастопольском центре культуры и искусств (ул.Ленина, 25) состоится творческая встреча с Ф.Конюховым. Начало в 19 часов. Вход свободный.