Будут выплачивать региональный материнский капитал

Региональный маткапитал будут выдавать на детей, родившихся с 1 января 2019 г.

Принятое распоряжение прокомментировал директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

— Сегодня принято распоряжение, что с 1 января 2020 года из бюджета города будет выплачиваться материнский капитал в размере 100 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Это мероприятие прописано в государственной программе социальной защиты и занятости населения, оно учтено в городском бюджете. На выплату материнского капитала в 2020 году заложено 94 миллиона, в 2021-м — 98 миллионов рублей, — сказал С.Борисенко.

Сумма в 100 тысяч рублей будет выплачиваться, начиная с 1 января 2020 года. Выплата подлежит индексации, как и все остальные меры социальной поддержки.

— Эта мера установлена в 72 субъектах РФ. В ЮФО величина материнского капитала составляет 80 тысяч рублей, в Дагестане — только 10 тысяч рублей, в Башкортостане — 409 тысяч рублей. Нам удалось согласовать 100 тысяч рублей. В ближайшее время законопроект будет внесен в Законодательное собрание, думаю, что депутаты его поддержат, — пояснил С.Борисенко.

Чиновник также уточнил, что региональный материнский капитал будет выплачиваться дополнительно к федеральному.

В законопроекте, опубликованном на сайте заксобрания, говорится, что претендовать на получение 100 тысяч за второго ребенка смогут не все, а только те семьи, чей среднедушевой доход ниже величины двух с половиной прожиточных минимумов, установленных в городе Севастополе в расчете на душу населения, и проживающих здесь не менее года.

Средства могут быть направлены в полном объеме либо по частям на получение образования ребенком, на улучшение жилищных условий и на лечение матери и детей, если данный вид медицинской помощи не входит в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам города Севастополя медицинской помощи.